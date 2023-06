Pomorskie Agro Targi w Lubaniu. Tu kwitł handel i rozrywka! Można było kupić maszyny, samochody, meble i mnóstwo roślin ZDJĘCIA

Tłumy mieszkańców na targach w Lubaniu

Pomorskie Agro Targi w Lubaniu od lat przyciągają prawdziwe tłumy swoją różnorodnością. Choć to święto rolnictwa, to atrakcji nie brakowało także dla osób, które z tą branżą mają niewiele wspólnego. Pogoda w weekend zdecydowanie przyciągała do Lubania. Nic dziwnego, bo rzadko kiedy można liczyć na taki wachlarz zakupowych możliwości.

Kolejki uczestników ustawiały się po różnego rodzaju kwiaty, krzewy i drzewka zarówno te rodzime, jak i egzotyczne. Kiermasz roślin to mocny punkt tego wydarzenia. Tu można było kupić nie tylko wszystko co potrzebne w ogrodzie, ale także skorzystać z porad ogrodników.