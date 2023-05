Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Kościerzynie. Uroczysty apel z odznaczeniami dla zasłużonych ZDJĘCIA

Dzień Strażaka w Kościerzynie

Początek maja to czas uroczystości ku chwale strażaków. To grupa zawodowa, która cieszy się największym zaufaniem społecznym wśród wszystkich służb mundurowych. Choć strażacy swoje święto mają 4 maja, to z reguły uroczyste zbiórki odbywają się w dniach późniejszych. W Kościerzynie spotkali się druhowie z całego regionu. Nie zabrakło także zaproszonych gości, którzy nie szczędzili słów uznania i podziękowań pod adresem strażaków z powiatu kościerskiego.

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka był doskonałą okazją do wręczenia zasłużonym orderów, odznak i odznaczeń oraz aktów nadania wyższych stopni i innych wyróżnień jako wyraz wdzięczności, uznania i szacunku dla ludzi, którzy wkładają swój wysiłek i zaangażowanie w działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej.: