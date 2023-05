Pożar w Wielu. Paliły się trawy i drzewa w pobliżu zabudowań! ZDJĘCIA

Wilki zaatakowały stado owiec kameruńskich w Wąglikowicach w powiecie kościerskim i to w centrum wsi. Ich łupem padło łącznie osiem zwierząt. Grasująca w okolicach wataha budzi obawy mieszkańców.

Jak wynika z ubiegłorocznych statystyk, w 2022 roku w grupie pożarów odnotowywanych w naszym kraju najczęściej dochodziło właśnie do pożarów traw. Było ich aż 53 604, w tym upraw - 31 943 oraz pożarów traw na terenach nierolniczych 21 661. Poza wymienionymi powstało 6 457 pożarów lasów.

Wiosna to wzmożony czas pracy dla wszystkich strażaków, to właśnie wówczas najczęściej są wzywani do akcji w związku ze skutkami wypalania traw. W ciągu ostatnich kilku dni interweniowali już sześć razy na terenie powiatu kościerskiego.