Poznajcie dziewczynę, która ma w oczach irysy. Kolekcja pocztówek Iwony Gliszczyńskiej liczy już ponad 800 sztuk ZDJĘCIA

Fioletowe symbolizują mądrość i pozdrowienia, niebieskie - nadzieję i wiarę, żółte - pasję, natomiast białe - czystość i niewinność. Jedno jest pewne. Irysy w każdej wersji - to wielka pasja Iwony Gliszczyńskiej z Łubiany w gminie Kościerzyna. Jej kolekcja pocztówek z irysami w roli głównej liczy już ponad 800 sztuk. Co więcej, są to głównie pocztówki wypisane przez różne osoby, a nie puste.

Wszystko zaczęło się przed laty, kiedy pani Iwona - jeszcze jako dziecko - zaczęła zbierać pocztówki.

- Wówczas, w czasach PRL, wiele osób kolekcjonowało pocztówki - mówi Iwona Gliszczyńska. - Były to głównie kartki z motywami kwiatów, koni, kotów, psów, widokówki. Ja też miałam taką kolekcję, ale nic z niej już nie zostało.

Obecnie, oprócz pocztówek z irysami, pani Iwona zbiera także inne: