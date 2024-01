Prasówka 13.01.2024 Kościerzyna. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kościerzyny

Do zdarzenia doszło 11.01.2024 r. ok. godz. 18 na ul. Staszica w Kościerzynie. Sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Kierowca miał wiele szczęścia, gdyż na przejściu dla pieszych akurat nikogo nie było.

Skarb znaleziony na boisku to kilkaset srebrnych monet. Do jego przypadkowego znalezienia, w czasie gry w piłkę nożną, doszło prawie 60 lat temu w ówczesnym powiecie miasteckim, a konkretnie w Białym Borze. O znalezisku rozpisywały się wszystkie ogólnopolskie gazety. Oto historia skarbu.

Żółte barierki ochronne, które oddzielają ulice od chodników w Kościerzynie miały poprawić bezpieczeństwo. Kiedy je usunięto, mieszkańcy zaczęli zadawać pytania o zasadność takich działań i ich koszty.

Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.