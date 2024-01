Prasówka 18.01.2024 Kościerzyna. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kościerzyny

Prasówka Kościerzyna 18.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Obfite opady śniegu w ostatnich dniach dały się mocno we znaki mieszkańcom Kaszub. Trudna sytuacja dotyczyła m.in. powiatu kościerskiego. Jeden z naszych Czytelników z gminy Kościerzyna na naszym profilu na Facebooku kościerzyna.naszemiasto.pl napisał komentarz, w którym opowiedział, co się dzieje w jego miejscowości i co usłyszał od pracownika Urzędu Gminy Kościerzyna, kiedy próbował interweniować w swojej sprawie.