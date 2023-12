Prasówka 19.12.2023 Kościerzyna. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kościerzyny

Koncerty bożonarodzeniowe, fotograficzne sesje świąteczne, nagrania do popularnych programów telewizyjnych i moc innych wydarzeń – okazji do spotkań w swoim gronie przy okazji świąt celebrytom nie brakuje. Podobnie rzecz miała się kilkadziesiąt czy kilkanaście lat temu. Dotarliśmy do zdjęć sprzed nawet dwóch dekad, a na nich odnaleźliśmy takie gwiazdy, jak Edyta Górniak, Małgorzata Kożuchowska, Grażyna Szapołowska i wiele innych. Zobacz, jak wtedy wyglądały!