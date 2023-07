Prasówka 20.07.2023 Kościerzyna. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kościerzyny

Pierwsi absolwenci pielęgniarstwa, którzy studiowali w Filii Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kościerzynie odebrali dyplomy. To historyczne wydarzenie w Kościerzynie. Dodajmy, że od czerwca ub. roku pielęgniarki, ratownicy i położne mogą kształcić się właśnie w tym mieście. To realna szansa na pozyskiwanie do pracy nowego personelu medycznego.

Turniej Sołectw Gminy Nowa Karczma to świetna zabawa i okazja do integracji. W tym roku zorganizowano go w Grabowskiej Hucie. Uczestnicy musieli wykazać się niezłą kondycją, zręcznością i sprytem. Zobaczcie jak poradziły sobie reprezentacje 15 sołectw, które uczestniczyły w zabawie. Na scenie do tańca zagrzewał zespół VEEGAS.

Wdzydze w powiecie kościerskim to wyjątkowe miejsce na Kaszubach. Zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę tzw. krzyż jezior wdzydzkich. Łączy je rzeka Wda. W sumie jest na nim 10 wysp. Brzegi jezior mają bardzo urozmaiconą rzeźbę. To właśnie takie miejsce w Szwajcarii Kaszubskiej aż prosiło się o wieżę widokową. I jest we Wdzydzach tuż przy stanicy wodnej PTTK.