Prasówka 22.05.2023 Kościerzyna. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kościerzyny

Tysiące pielgrzymów przybyło do Wiela, by wziąć udział w uroczystościach odpustowych na Kalwarii Wielewskiej. Tegoroczne hasło streszcza się w słowach: „Wsłuchujemy się i wcielamy w życie nauczanie Świętego Jana Pawła II”. To właśnie w Wielu znajduje się słynący z łask obraz Matki Bożej Pocieszenia.