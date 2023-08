Prasówka 23.08.2023 Kościerzyna. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kościerzyny

Warzywa to nieodłączny element zdrowego odżywiania. Ich obecność w diecie wpływa na funkcjonowanie organizmu i nie tylko. Dlaczego warto je regularnie spożywać, które z nich są najlepsze dla organizmu? Odpowiedź znajdziesz w naszej galerii.

By poczuć się jak astronom, wystarczy podnieść głowę i spojrzeć w niebo. Jak wyglądają najbardziej znane gwiazdozbiory? Gdzie ich szukać? Czy warto? Jest okazja, by się przekonać! Planetobus z Centrum Nauki Kopernik z mobilnym planetarium na pokładzie przemierza Polskę, a od 24 do 25 sierpnia będzie stacjonował w Bibliotece Miejsko-Powiatowej w Kwidzynie.