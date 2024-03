Prasówka 26.03.2024 Kościerzyna. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Kościerzyny

Wybory samorządowe już 7 kwietnia 2024 r. Mieszkańcy pójdą do urn, by wybrać burmistrzów, wójtów i radnych. W Kościerzynie o fotel burmistrza walczy trzech kandydatów: Mateusz Hołdys z KWW Koalicja dla Kościerzyny, Dawid Jereczek z KWW Forum Dialogu Kościerzyna i obecny burmistrz Michał Majewski z KWW Moje Miasto. Zapytaliśmy ich, jakie mają plany na rozwój Kościerzyny i dlaczego kandydują. Poznajcie ich odpowiedzi.

Aromatyczne potrawy i świąteczne dekoracje królowały na Kiermaszu Wielkanocnym zorganizowanym w Oberży w Konarzynach. Uczestnicy mogli tu kupić wszystko to, co potrzebne na święta i nie tylko!

Policjanci z Kościerzyny zatrzymali 22 i 30-latka w związku z podejrzeniem kradzieży sklepowej. Mężczyźni zostali już przesłuchani przez śledczych i usłyszeli zarzuty dotyczące kradzieży mienia. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie zatrzymali po pościgu dwóch młodych mężczyzn, którzy nie zatrzymali się do kontroli drogowej i zaczęli uciekać. 17-latek trafił do policyjnego aresztu, a 16-latek pod opiekę rodziców. Kierowca odpowie również za popełnione wykroczenia drogowe oraz posługiwanie się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi.

Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej to wydarzenie, które nie tylko promuje kulturę i literaturę wśród mieszkańców gminy, ale także stanowi okazję do podzielenia się talentem oraz pasją do poezji.

Tłumy na Diecezjalnym Dniu Młodych w Kościerzynie. Ulicami miasta tradycyjnie w Niedzielę Palmową przeszła procesja. To prawdziwa uczta duchowa i manifest wiary młodych ludzi. Zobacz galerię zdjęć z tego wydarzenia.