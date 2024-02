Prasówka Kościerzyna 10.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kościerzynie nie minęło Cię nic ważnego

Za darmo na OLX: stojak na gitarę, smycz do kluczy, zestaw dupereli, gorset wyszczuplający, drzewa, słoma - to tylko niektóre rzeczy, jakie Polacy chcą oddać za darmo za pośrednictwem serwisu OLX. Niektóre są naprawdę zadziwiające. Ciekawe, czy te rzeczy znajdą nowych właścicieli? Zresztą zobaczcie sami w naszej galerii zdjęć.

Rolnicy z powiatu kościerskiego włączyli się w ogólnopolski protest, jaki odbył się 9 lutego 2024 r. w wielu miejscach w Polsce. O godz. 11 uczestnicy spotkali się przy remizie OSP w Nowej Karczmie. Następnie wszyscy wyruszyli do Kościerzyny, by udać się w kierunku miejscowości Sarnowy.

Grażyna Szapołowska należy do grona cenionych polskich aktorek. 70-latka bardzo często pokazuje się publicznie i bierze udział w wydarzeniach show-biznesowych. Na jednym z takich eventów artystka przyćmiła swoje młodsze koleżanki, a to za sprawą jej stylizacji.

Absurdalne zdaniem rolników wymogi unijnego Zielonego Ładu i nadmierny napływ towarów rolno-spożywczych z Ukrainy to główne powody trwającego 9 lutego strajku generalnego. W Polsce trwa protest na drogach i w centrach miast. Zobacz, z jakimi hasłami na ciągnikach rolnicy wyruszyli na manifestacje i pierwsze zdjęcia ze strajku.

Zupa to nieodłączny element tradycyjnego polskiego obiadu. To właśnie od domowej, rozgrzewającej zupy zaczynamy dwudaniowy posiłek w polskich domach. To nie tylko pyszne i rozgrzewające danie ale także potrawa pełna wartości odżywczych, do tego zdrowa i sycąca. Zebraliśmy przepisy na tradycyjne polskie zupy, które smakują jak u mamy!