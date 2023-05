Prasówka Kościerzyna 2.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kościerzynie nie minęło Cię nic ważnego

Żmije uwielbiają wygrzewać się na słońcu. Kiedy wybieracie się do lasu, pamiętajcie, że możecie natknąć się na te jedyne jadowite gady występujące w Polsce. Co zrobić, kiedy dojdzie do ukąszenia przez żmiję? Podpowiadamy!

Łukasz Bronisz z Karwic (gm. Malechowo) wykonał niesamowite zdjęcie. Zrobił je ze swojego okna, bo zaciekawił go niezwykły układ chmur. Czy wśród nich jest anioł? Sami oceńcie. Pierwsze zdjęcie jest oryginalne. Kolejne są kopiami tego pierwszego. Przepuściliśmy je przez różne filtry. Każde kolejne zdjęcie jest jeszcze niesamowitsze.