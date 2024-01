Prasówka Kościerzyna 25.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kościerzynie nie minęło Cię nic ważnego

Drogi w Polsce będą zablokowane w co najmniej 250 miejscach w związku z protestami rolników. Akcja skierowana jest m.in. przeciw wprowadzeniu Zielonego Ładu. Pomorscy rolnicy licznie biorą w niej udział, aby dać wyraz sprzeciwu wobec polityce rolnej Unii Europejskiej.

W całym kraju odbywają się dzisiaj protesty rolników. Rolnicy wyjechali oflagowani na drogi swoimi traktorami i z transparentami także w powiecie oleckim. O godzinie 12:00 rozpoczął się protest, który potrwał do godziny 14:00.

Marzysz o wakacjach pełnych słońca, wspaniałej kuchni i bogatej historii? Chorwacja to idealne miejsce na twoje tegoroczne wakacje. Znajduje się na szczycie listy najgorętszych kierunków podróży w 2024 roku, a oto 5 powodów, dla których warto rozważyć podróż do tego urokliwego kraju.

Policjanci z Kościerzyny zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego, podejrzanego o uszkodzenie ozdób świątecznych na kościerskim rynku. Za to przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Najpierw niezbędna dokumentacja, a potem prace – rząd zapewnił samorząd Elbląga o finansowaniu spornego, do niedawna, odcinka toru wodnego prowadzącego do portu w mieście na Warmii. - Bez możliwości zawijania statków do portu w Elblągu inwestycja w przekop mierzei nie miała sensu – mówił Witold Wróblewski, prezydent miasta.