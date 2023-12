Prasówka Kościerzyna 26.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kościerzynie nie minęło Cię nic ważnego

Tylko 25 grudnia do godz. 15:00 strażacy musieli interweniować aż 164 razy. To efekt silnego wiatru, który sieje spustoszenie w województwie pomorskim.

Morsowanie w Wigilię to z pewnością niezwykłe i oryginalne przeżycie, które może dodać wyjątkowego smaczku do świątecznej atmosfery. Chociaż tradycyjnie Wigilia kojarzy się z ciepłem i przytulnością, morsowanie w tym dniu może być unikalnym sposobem na dodanie odrobiny ekstremalnego doświadczenia do świątecznego klimatu.

Święta Bożego Narodzenia na Kaszubach, zwane Gòdë, są niezwykłym czasem pełnym radości, kolorowych pochodów i tradycyjnych obrzędów. Bogactwo kaszubskich zwyczajów obejmuje kolędowanie, strojenie domów i choinek, przygotowywanie świątecznych potraw. Od Wigilii do Trzech Króli ulicami wędrują grupy kolędników, zwanych "Gwiazdką" lub "Gwiżdżami".