Prasówka Kościerzyna 27.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kościerzynie nie minęło Cię nic ważnego

Koła gospodyń wiejskich mogą liczyć na pieniądze, ale najpierw muszą złożyć wniosek do ARiMR. Do wzięcia od 8 do 10 tys. zł. Lepiej nie zwlekać, bo pula środków jest ograniczona.

Misterium Męki Pańskiej w Konarzynach w niezwykle wymowny sposób przypomniało ostatnie dni z życia Jezusa. Nie brakowało wzruszeń i ogromnych emocji. W przedstawieniu wystąpiło aż 30 młodych aktorów.