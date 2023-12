Prasówka Kościerzyna 28.12.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kościerzynie nie minęło Cię nic ważnego

27 grudnia na rynku w Kościerzynie można było obejrzeć ciekawą inscenizację. A wszystko za sprawą obchodów 105. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Mieszkańcy z zaciekawieniem oglądali to niecodzienne widowisko, zwłaszcza że w sercu miasta pojawił się sam Ignacy Paderewski.

Prasówka 28.12 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

Według stanu na dzień 30 listopada 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie wyniosła 1.864 osoby, w tym 1.091 kobiet (58,5% ogółu bezrobotnych). W stosunku do stanu z końca października 2023 r. liczba bezrobotnych spadła o 58 osób (o 3,0%). Zanotowano spadek liczby bezrobotnych kobiet o 22 osoby (z 1.113 do 1.091 osób) i spadek liczby bezrobotnych mężczyzn o 36 osób (z 809 do 773 osób).