Prasówka Kościerzyna 31.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kościerzynie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kościerzyna 31.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

30.01.2024 r. przyniósł kolejny spektakl na niebie. Co się zadziało? Na pewno kilka zjawisk optycznych, a wśród nich m.in. "halo". Halo to fascynujące zjawisko atmosferyczne, które polega na pojawianiu się okręgu świetlnego lub łuku wokół słońca lub księżyca. Zobacz, co udało się uchwycić na zdjęciach Annie Nideckiej z powiatu kościerskiego.