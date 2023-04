Prasówka Kościerzyna 5.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kościerzynie nie minęło Cię nic ważnego

Wielkanoc coraz bliżej, a to czas, kiedy wiele osób dekoruje mieszkania na święta. Wiosenne wianki, zające, baranki a także inne ozdoby często kosztują krocie. Znaleźliśmy dla Was świąteczne dekoracje za mniej niż 50 zł w serwisie OLX. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie co można kupić.