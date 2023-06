Prasówka Kościerzyna 7.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kościerzynie nie minęło Cię nic ważnego

W powiecie kościerskim odbyły się pierwsze na Pomorzu Zawody Pucharowe Polskiej Ligi Nosework. To świetna zabawa dla psów i ich właścicieli, a przy okazji sport, który jednocześnie jest terapią dla czworonogów.

Piękny ogród i taras latem to marzenie wielu osób. Najprostszym sposobem, aby stworzyć urokliwy zakątek są kwiaty. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunie czy werbeny - wybór roślin jest ogromny. Sprawdziliśmy co i za ile można kupić. Warto porównać ceny i wybrać się na zakupy na lokalne targowiska.

Policjanci kościerskiej drogówki zatrzymali kierowcę hondy, który w Dębogórach jechał z prędkością 114 km/h przekraczając dozwoloną o 74 km/h. Okazało się, że 24-latek z powiatu kościerskiego kierował pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Za przekroczenie prędkości policjanci ukarali go mandatem karnym w wysokości 2500 złotych i 15 punktami karnymi.

Prasówka 7.06 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

Tor pełen atrakcji, mnóstwo przysmaków, a do tego dmuchańce dla "dużych dzieci". W kościerskim Ekonomiku sporo się działo. O to by uczniowie spędzili atrakcyjny dzień w szkolnych murach zadbali nauczyciele. Było dużo zabawy i śmiechu!