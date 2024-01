Prasówka Kościerzyna 9.01.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kościerzynie nie minęło Cię nic ważnego

Ten czarny scenariusz to na szczęście tylko ćwiczenia, które zorganizowano w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. W symulowanych działaniach, w tym m.in. pożarze, brali udział także strażacy i policja.

Pani Jadwiga Przekop z Kościerzyny 24 grudnia 2023 r. skończyła 103 lata. Z tej okazji popłynął do niej strumień życzeń nie tylko od rodziny i przyjaciół, ale także władz miasta i dyrekcji MOPS w Kościerzynie. To był wielki dzień i okazja do radości!