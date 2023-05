Prasówka Kościerzyna 9.05.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kościerzynie nie minęło Cię nic ważnego

To było wyjątkowe wydarzenie. Mieszkańcy gminy Liniewo wzięli udział w koncercie chóru męskiego z Tczewa. Takich głosów można im tylko pozazdrościć.

Prasówka 9.05 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

W ostatnim czasie mieszkańców Pomorza zaniepokoił wzmożony ruch pojazdów wojskowych na ulicach. Spokojnie - to tylko ćwiczenia "Anakonda-23". W dodatku biorą w nich udział żołnierze z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Blond włosy to jeden z najpopularniejszych kolorów na głowie. Jeśli i Ty go masz i chciałabyś się wizualnie odmłodzić, to koniecznie zobacz nasze propozycje. Dzięki nim odejmiesz sobie kilka lat! Zobacz w galerii zdjęcia modnych fryzur odmładzających.