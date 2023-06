Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 w Kościerzynie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Boże Ciało 2023 w Nowych Polaszkach. Procesja przeszła ulicami wsi. Jak co roku mieszkańcy zadbali nie tylko o przygotowanie czterech ołtarzy, ale także przyozdobili okna motywami religijnymi oraz przepięknymi bukietami. Zobaczcie naszą galerię zdjęć z jednej z najważniejszych uroczystości w Kościele katolickim.

Uczniowie mieli okazję poznać historię Bractw Kurkowych. Jak wspominają historycy i dziejopisarze, działalność bractw kurkowych to ponad 750 lat wiernej służby Bogu i Ojczyźnie.

VI edycja konkursu "Zakładka do książki" pod hasłem Wszechświat - planety i księżyce, zorganizowanego przez kościerską Filię Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku, dobiegła końca. Wyłoniono już laureatów.

Światowej sławy skrzypek w środę 7 czerwca odwiedził Trójmiasto. Razem ze swoim zespołem liczącym 60 muzyków André Rieu wystąpił w Ergo Arenie. Na koncert zjechali się fani z całego kraju, na co wskazywały ogromne korki ciągnące się przed Areną. Maestro znowu to zrobił. Kilkugodzinna symfonia emocji oczarowała publiczność. Zobaczcie fotorelację z tego niesamowitego wydarzenia!

Wybierasz się do Wdzydz, koniecznie przespaceruj się nową promenadą, która powstała w tej miejscowości. Oświetlony pomost zawiera sporo udogodnień dla miłośników sportów wodnych i pozwala cieszyć się wyjątkowym widokiem na Krzyż Jezior Wdzydzkich.

Przy dworcu kolejowym w Kościerzynie stanął automat do biletów. Podróżni już z niego korzystają, choć nie wszyscy są zadowoleni z tej sytuacji. Przed kilkoma miesiącami, podróżni, którzy korzystali z przejazdów pociągami, byli mocno zdziwieni, kiedy na dworcu PKP w Kościerzynie okazało się, że kasa biletowa jest zamknięta. Działała od wielu lat i pasażerowie zdążyli się do niej przyzwyczaić. Zakup biletu na dworcu znacznie ułatwiał życie.

Rodzice ze Starej Kiszewy są oburzeni. Ich dzieci nie mogą korzystać z boiska, bo niszczą murawę. To absurd jak z czasów PRL - mówią.

W powiecie kościerskim odbyły się pierwsze na Pomorzu Zawody Pucharowe Polskiej Ligi Nosework. To świetna zabawa dla psów i ich właścicieli, a przy okazji sport, który jednocześnie jest terapią dla czworonogów.

Policjanci kościerskiej drogówki zatrzymali kierowcę hondy, który w Dębogórach jechał z prędkością 114 km/h przekraczając dozwoloną o 74 km/h. Okazało się, że 24-latek z powiatu kościerskiego kierował pod wpływem alkoholu. Mężczyzna stracił prawo jazdy. Za przekroczenie prędkości policjanci ukarali go mandatem karnym w wysokości 2500 złotych i 15 punktami karnymi.

Piękny ogród i taras latem to marzenie wielu osób. Najprostszym sposobem, aby stworzyć urokliwy zakątek są kwiaty. Pelargonie, surfinie, begonie, supertunie czy werbeny - wybór roślin jest ogromny. Sprawdziliśmy co i za ile można kupić. Warto porównać ceny i wybrać się na zakupy na lokalne targowiska.

Tor pełen atrakcji, mnóstwo przysmaków, a do tego dmuchańce dla "dużych dzieci". W kościerskim Ekonomiku sporo się działo. O to by uczniowie spędzili atrakcyjny dzień w szkolnych murach zadbali nauczyciele. Było dużo zabawy i śmiechu!

Sprzedaż truskawek i czereśni nabiera tempa, dlatego też sprawdziliśmy ceny tych przysmaków. Po liczbie kupujących widać, że na straganach i targowiskach nie ma dramatu. Co więcej - jest nadzieja, że z każdym dniem będzie jeszcze nieco taniej. Zobaczcie ile trzeba zapłacić za letnie przysmaki!