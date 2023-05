Prasówka tygodniowa z 7.05.2023 w Kościerzynie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Czy to dobry czas na nadrobienie zaległości informacyjnych z tygodnia? Zobacz, które wiadomości mieszkanki i mieszkańcy Kościerzyny czytali w ostatnim tygodniu najchętniej

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kościerzyny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 30.04 a 6.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kryształy, meble i antyki z PRL-u! To one są teraz cenne. Za ile są licytowane na allegro? [Maj 2023]”?

Przegląd tygodnia: Kościerzyna, 7.05.2023. 30.04 - 6.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kryształy, meble i antyki z PRL-u! To one są teraz cenne. Za ile są licytowane na allegro? [Maj 2023] Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie? 📢 Strażacy świętowali podczas pikniku w Kornem w gm. Kościerzyna. Były zawody i wielka integracja! ZDJĘCIA Dzień Strażaka to ważne święto w kalendarzu. Pozwala docenić pracę druhów, którzy na co dzień ratują ludzkie życie i mienie. W Kornem w gm. Kościerzyna spotkali się przedstawiciele ochotniczych straży pożarnych, by wziąć udział w pikniku z atrakcjami.

📢 Konkurs KOS-EKO dedykowany dla klas 4-5 oraz 6-7 szkół podstawowych został rozstrzygnięty! ZDJĘCIA W konkursie nagrodzono uczniów, którzy zajęli I, II, III miejsce oraz wyróżniono dwie prace plastyczne. Dodatkowo wszyscy uczniowie konkursu plastycznego oraz uczniowie zakwalifikowani do II etapu międzyszkolnego testu z wiedzy otrzymali dyplomy oraz upominek.

Tygodniowa prasówka 7.05.2023: 30.04-6.05.2023 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spotkania Klubów Seniora z Wysina, Liniewa i Głodowa. Zobacz, jak świetnie bawili się mieszkańcy gminy Liniewo Seniorzy z gminy Liniewo mają wiele pomysłów i planów. Ostatnie spotkania klubowiczów były okazją, by szczegółowe omówić, co mieszkańcy zamierzają robić w najbliższych miesiącach. Spotkania przy kawie to zawsze świetna okazja do rozmów. Humory dopisywały.

📢 Recytowali poezję i prozę w języku kaszubskim. Jak poradzili sobie uczniowie z Kościerzyny? Gminne eliminacje do 52. Konkursu Rodnô Mòwa odbyły się w Kościerzynie. W konkursie wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół podstawowych z terenu Kościerzyny. Uczniowie recytowali poezję oraz prozę w języku kaszubskim. 📢 Powojenny Gdańsk uchwycony w kadrze. Te zdjęcia warto zobaczyć. Poznasz swoją okolice? Widzimy wiele zdjęć Gdańska sprzed rozpoczęcia wojny, wiele w jej trakcie, ale czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądało miasto tuż po jej zakończeniu? Zanim ruszyły odbudowy i rekonstrukcje, polskie miasta przypominały raczej scenerię filmu post-apokaliptycznego. To widok prawdziwie poruszający. O tym, jak straszna jest wojna przypomina najnowsza publikacja a Archiwum Państwowego w Gdańsku. 📢 Wataha wilków zaatakowała stado owiec w Wąglikowicach. Mieszkańcy są pełni obaw ZDJĘCIA Wilki zaatakowały stado owiec kameruńskich w Wąglikowicach w powiecie kościerskim i to w centrum wsi. Ich łupem padło łącznie osiem zwierząt. Grasująca w okolicach wataha budzi obawy mieszkańców.

📢 Matura 2023. Egzamin maturalny z języka polskiego. Zdjęcia maturzystów z Ekonomika i Budowlanki w Kościerzynie Język polski na poziomie podstawowym rozpoczyna sesję egzaminów dojrzałości. W Kościerzynie przed wejściem na salę emocje sięgały zenitu. Uczniowie liczą, że poradzą sobie z zadaniami. Na zdjęciach maturzyści z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 i Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Kościerzynie. Zobaczcie w galerii maturzystów z Ekonomika i Budowlanki. 📢 Oto najlepsze MEMY o maturze. Z czego śmieją się internauci? Egzaminy maturalne już lada moment! Najlepsze MEMY o maturze. Matura 2023 zaczyna się już 4 maja. Jak co roku tysiące uczniów przystąpią do egzaminu, który będzie miał wpływ między innymi na to, na jakie uczelnie będą mogli złożyć dokumenty. A jak ten egzamin dojrzałości widzą internauci? Sprawdźcie!

📢 Uroczystość I Komunii Świętej 2023 w parafii Świętej Rodziny w Wielkim Klinczu ZDJĘCIA Wielki Klincz. Pierwsza Komunia w parafii pw. Świętej Rodziny. Dzieci wzięły udział w wyjątkowym wydarzeniu. Uroczystość miała miejsce 3 maja 2023 r. o godz. 10. Zobacz galerię zdjęć. 📢 Piknik Patriotyczny w Kościerzynie 2023. Hitem było strzelanie 3-Majowe z Kurkowym Bractwem Strzeleckim ZDJĘCIA 3 maja przypada Święto Narodowe, które jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Tego dnia w wielu miejscach mieszkańcy świętują. Tak też było w Kościerzynie, gdzie zorganizowano Piknik Patriotyczny. Impreza odbyła się w kościerskiej Strzelnicy. 📢 Majówka w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach. Uczestnicy poznali fascynującą historię Kaszub ZDJĘCIA Dlaczego dawniej na drzwiach kaszubskich domów malowano krzyż i po co mieszkańcy obchodzili wieś z Môjikiem? Na te i wiele innych pytań można było znaleźć odpowiedź podczas Majówki w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach.

📢 W Wilczych Błotach kierowca uderzył w drzewo. 34-latek z powiatu kościerskiego ukarany mandatem ZDJĘCIA Do zdarzenia na drodze doszło 3.05.2023 r. około godziny 4 nad ranem w miejscowości Wilcze Błota w powiecie kościerskim. Samochodem marki Toyota podróżowały trzy osoby. 📢 Majówka 2023 w Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Hitem były przejażdżki kolejką lilipucią ZDJĘCIA Majówka 2023 na Kaszubach i w powiecie kościerskim to czas pełen atrakcji. 2 maja 2023 wielu mieszkańców Pomorza wybrało się do Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie. Na uczestników czekało mnóstwo atrakcji. Goście mieli do dyspozycji m.in. strefę relaksu, darmowe lody, animacje, dmuchane zjeżdżalnie, warsztaty, konkursy.

📢 Wiosna w Kościerzynie. Miasto z lotu ptaka. Zdjęcia wykonane przez Dawida Miłtę zachwycają! GALERIA Wiosenna Kościerzyna zachwyca. Miasto w weekend majowy jest chętnie odwiedzane przez turystów, którzy cenią jego historię, przyrodę i piękne krajobrazy. Dzięki zdjęciom Dawida Miłto możemy zobaczyć, jak Kościerzyna wygląda z lotu ptaka. Zobaczcie zachwycające kadry mieszkańca powiatu kościerskiego.

📢 Świetny występ zawodników KS Aqua Sport podczas Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego ZDJĘCIA Zawodnicy Aqua Sport Kościerzyna bili rekordy podczas Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego w Redzie. Młodzież ma na swoim kocie kolejne sukcesy. Poznajcie wyniki zdolnych pływaków. 📢 Pieniądze dla kół gospodyń wiejskich. Lepiej nie zwlekać ze złożeniem wniosku. Sprawdź, ile pieniędzy mogą dostać KGW Nawet 10 tys. złotych mogą otrzymać koła gospodyń wiejskich. Wystarczy złożyć wniosek do ARiMR. Pieniądze można przeznaczyć na działalność kulturalną, oświatową czy społeczną, a także na rozwój przedsiębiorczości kobiet. 📢 Konkurs Nalewek Domowych w Dziemianach. Zgłoszono siedemdziesiąt buteleczek przeróżnych nalewek ZDJĘCIA W Gminnym Centrum Informacji Turystycznej w Dziemianach odbył się Konkurs Nalewek Domowych. Jest to świetna okazja dla sympatyków domowych trunków, aby pochwalić się swoimi wyrobami. Do konkursu zgłoszono siedemdziesiąt buteleczek przeróżnych nalewek, które zostały przypisane do konkretnej kategorii tj. owocowe, wiśniowe, ziołowe i pozostałe.

📢 Tenis stołowy. Finał Grand Prix Gminy Nowa Karczma. Poznaj zwycięzców turnieju ZDJĘCIA W Nowej Karczmie zakończyły się rozgrywki o Grand Prix w tenisie stołowym. Ponad dwudziestu zawodników rywalizowało o zaszczytny tytuł Mistrza i spędzało aktywnie czas. Poznajcie zwycięzców sportowych zmagań! 📢 Żmije w lasach. Co zrobić, gdy spotkasz żmiję? Czy żmija jest jadowita? Zdobysław Czarnowski, leśnik zdradza sekrety żmij ZDJĘCIA Żmije uwielbiają wygrzewać się na słońcu. Kiedy wybieracie się do lasu, pamiętajcie, że możecie natknąć się na te jedyne jadowite gady występujące w Polsce. Co zrobić, kiedy dojdzie do ukąszenia przez żmiję? Podpowiadamy!

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

iPolitycznie - szorstka przyjaźń między PiS a Suwerenną Polską