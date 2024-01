Prasówka z Kościerzyny 12.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01, w Kościerzynie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Kościerzynie znikają żółte barierki ochronne oddzielające ulice od chodników. Wiceburmistrz tłumaczy: będzie bezpieczniej”?

Prasówka Kościerzyna 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Kościerzynie znikają żółte barierki ochronne oddzielające ulice od chodników. Wiceburmistrz tłumaczy: będzie bezpieczniej Żółte barierki ochronne, które oddzielają ulice od chodników w Kościerzynie miały poprawić bezpieczeństwo. Kiedy je usunięto, mieszkańcy zaczęli zadawać pytania o zasadność takich działań i ich koszty.

📢 Protest Wolnych Polaków pod Sejmem. Na miejscu są setki osób z Pomorza. "Konstytucja, to coś więcej niż tylko nadruk na koszulce" Tysiące osób z całej Polski odpowiedziało na apel polityków Prawa i Sprawiedliwości i w dniu 11 stycznia 2024 roku pojawiło się w Warszawie, aby początkowo pod budynkiem Sejmu RP, a następnie pod siedzibą Telewizji Polskiej wyrazić swój sprzeciw wobec działań rządu Donalda Tuska. Przejęcie mediów publicznych, działalność prowadząca - jak podkreślają uczestnicy - do jeszcze większej destabilizacji państwa, zaprzeczenie praworządności, aż wreszcie skazanie byłych ministrów Prawa i Sprawiedliwości. To tylko kilka z wielu zastrzeżeń, jakie uczestnicy marszu mają nie tylko do rządu i jego ministrów, ale także i do Szymona Hołowni, Marszałka Sejmu RP.

📢 Kościerzyna. Uczniowie Ekonomika na Rynku miasta zatańczyli poloneza! Tegoroczni maturzyści z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie, czyli popularnego Ekonomika zatańczyli poloneza na Rynku miasta. Tradycyjny taniec w ich wykonaniu mogli obejrzeć mieszkańcy. Teraz czeka ich studniówka!

Prasówka 12.01 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Spod tej sukienki widać wszystko jak na dłoni! Olga Bończyk w prześwitującej stylizacji na Karnawałowej Gali Gwiazd. Zdjęcia z wydarzenia Olga Bończyk odważnie odsłoniła ciało. W środę (10 stycznia) odbyła się Karnawałowa Gala Gwiazd. Na imprezie pojawiło się mnóstwo celebrytek, a wraz z nimi szereg błyszczących, kolorowych i balowych stylizacji. Szczególną uwagę zwróciła na siebie aktorka Olga Bończyk, która wystąpiła w kilku kreacjach, w tym w prześwitującej sukni. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

📢 Kościerzyna. Policja zatrzymała mężczyzn, którzy w mieszkaniach ukrywali 1800 porcji narkotyków! Dwaj mieszkańcy Kościerzyny trafili do aresztu po tym jak policjanci w ich mieszkaniach ujawnili spore ilości narkotyków. Grozi im do 10 lat do więzienia. 📢 Rolnicy, którzy zajmą się przetwórstwem produktów rolnych mogą dostać pieniądze na rozpoczęcie biznesu Nawet pół miliona złotych czeka na rolników, którzy zajmą się przetwórstwem produktów rolnych, lub rozwiną swoją działalność w tym zakresie. To ma m.in. pozwolić na skrócenie łańcuchów dostaw. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. 📢 Dworce na Pomorzu i ich historia. Tak wyglądały ponad dekadę temu. Jak mocno się zmieniły? Sprawdź stare zdjęcia | INTERAKTYWNA MAPA Niektóre dworce na Pomorzu to wizytówka miasta, inne wymagają remontu i raczej straszą, niż zachęcają do podróży. Wśród kolejowych budynków można znaleźć także prawdziwe architektoniczne perełki. Który z pomorskich dworców został zbudowany na wzór francuskiego, a który stał na granicy Polski i Niemiec? Sprawdź jak pomorskie dworce wyglądały mniej więcej 2 dekady temu.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Będzie bezpośrednie połączenie z Kościerzyny do Kartuz, ale dopiero za kilka lat PKP PLK szuka firmy, która wykona remont linii kolejowych nr 201 odcinek Kościerzyna - Somonino oraz nr 214 Somonino - Kartuzy. Przetarg już został ogłoszony. Dzięki tej inwestycji pociągi z Kościerzyny pojadą bezpośrednio do Kartuz.

📢 „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta". 31 policjantów rozpoczęło służbę w Policji na Pomorzu „Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze, a którą przyjął dzisiaj Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński. Nowi policjanci, ślubując na sztandar, wstąpili w szeregi polskiej Policji. Uroczystość była także okazją do wręczenia Medali za Długoletnią Służbę, odznak „Zasłużony Policjant” oraz innych wyróżnień.

