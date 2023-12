Prasówka z Kościerzyny 15.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Policjanci zorganizowali konkurs dla dzieci pod hasłem „Moja Bezpieczna Droga do Szkoły” w ramach programu „Świeć Przykładem”. Jego podsumowanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie. Oceniający prace byli pozytywnie zaskoczeni kreatywnością młodych ludzi.

Policjanci zatrzymali mężczyznę, którzy posiadał narkotyki. Funkcjonariusze zabezpieczyli marihuanę. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. 18-latkowi zostaną przedstawione zarzuty posiadania narkotyków, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Pojemniki na odpady są za małe, a niektórzy mieszkańcy Kościerzyny zostają z górą śmieci, ponieważ pracownicy nie zabierają dodatkowych worków.