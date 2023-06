Prasówka z Kościerzyny 16.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Koniec roku szkolnego coraz bliżej! Wkrótce rozpoczną się wakacje. Dzieci z niecierpliwością przybędą do szkół, aby odebrać swoje świadectwa i oficjalnie rozpocząć letnią przerwę od nauki. Czy zastanawialiście się, jak wyglądały zakończenia roku szkolnego w przeszłości? Zarówno przed wojną, jak i w czasach PRL, koniec roku był również obchodzony uroczyście. Czy różnił się od dzisiejszych obchodów? Zajrzyj do zdjęć z Narodowego Archiwum Cyfrowego, które przedstawiają uchwycone w kadrze dawne czasy.

Rolnicy mogą skorzystać z dopłat do nawozów. To nawet 500 zł do hektara. Aby jednak otrzymać pieniądze, trzeba spełnić kilka warunków. Wnioski będą przyjmowane do 14 lipca 2023 r.

Uczniowie ze szkół w Skorzewie, Łubianie i Kaliskach w nagrodę za sumienną naukę języka kaszubskiego pojechali na wycieczkę do Szczecina i Niemiec. Wyprawa stała się okazją do poznania wyjątkowych miejsc i pogłębienia wiedzy na temat Kaszub.

Zapadła decyzja w sprawie odstrzału wilków w Wąglikowicach w powiecie kościerskim. Na początku maja 2023 r. wataha zaatakowała kilkakrotnie stado owiec, zabijając wszystkie zwierzęta. Mieszkańcy obawiali się o swoje bezpieczeństwo.