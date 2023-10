Prasówka z Kościerzyny 2.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do tragedii doszło 1.10.2023 r. w pobliżu niewielkiej miejscowości Grabówek w gminie Nowa Karczma. Kierowca seata uderzył w drzewo. Na miejscu zginął 16-letni pasażer. Kilka godzin później w szpitalu zmarł 18-letni kierowca. Młodzi ludzie byli mieszkańcami powiatu kościerskiego.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kościerzyny, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.09 a 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmiertelny wypadek na drodze wojewódzkiej nr 224 w Grabówku. Zginął 16-latek”?

Prasówka 2.10 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

1.10.2023 przed godziną 3 w nocy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące wypadku drogowego, do którego doszło na drodze wojewódzkiej nr 224 w rejonie miejscowości Grabówko. Pracujący na miejscu funkcjonariusze ustalali okoliczności zdarzenia. Samochód marki Seat uderzył w drzewo. Pasażer zginął miejscu, kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala. Niestety, on również zmarł - informuje policja.