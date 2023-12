Prasówka z Kościerzyny 23.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Operator informuje o przerwach w dostawie prądu z powodu silnego wiatru. Energii elektrycznej pozbawionych jest ok. 10 tys. odbiorców na obszarze działania spółki. Energetycy prowadzą intensywne prace, aby jak najszybciej usunąć skutki awarii.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Kościerzynie powstała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. To historyczny moment w życiu szkoły. Przysięgę złożyło 25 uczniów Ogólniaka. Przed nimi sporo wyzwań i działań na rzecz lokalnej społeczności.

Radni powiatu kościerskiego uchwalili budżet, a to oznacza, że już wiadomo ile pieniędzy jest na inwestycje i co dzięki nim uda się zmienić. Optymistycznie wygląda także zadłużenie.

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla całego województwa pomorskiego. We wszystkich powiatach obowiązuje drugi stopień zagrożenia spowodowanego silnym wiatrem. Podmuchy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h!

Do 31 grudnia 2023 r. mieszkańcy Kościerzyny mają czas, by zgłosić swoje uwagi dotyczące modernizacji parku przy ul. 8 Marca. Miasto przedstawiło koncepcję i czeka na opinie. Zobaczcie, jak będzie wyglądało to miejsce.