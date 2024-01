Prasówka z Kościerzyny 26.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Rozwój aplikacji mObywatel był niewątpliwie jednym z sukcesów poprzedniego rządu. Teraz nowy minister cyfryzacji kontynuuje wsparcie apki i zapowiada nowości, które wkrótce pojawią się dla wszystkich. A te będą skierowane głównie do kierowców, którym mObywatel znacząco ułatwi życie. Co nowego się pojawi? Sprawdź.

Prasówka 26.01 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Twój horoskop się nie sprawdza? Lepiej oblicz swój rok numerologiczny i dowiedz się, co naprawdę cię czeka w nadchodzącym czasie. Numerologia to najbardziej precyzyjny sposób, by sprawdzić, czy w 2024 roku warto zmienić pracę, zainwestować, wziąć ślub, a może lepiej się rozstać lub przejść na emeryturę?