Prasówka z Kościerzyny 27.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Szkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie działań na lodzie ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa podczas zimowych miesięcy. Zamarznięte akweny stwarzają potencjalne zagrożenia dla mieszkańców, zwierząt oraz osób uczestniczących w różnego rodzaju wydarzeniach zimowych. Dlatego też, zdolność strażaków do skutecznego i bezpiecznego działania na lodzie stanowi kluczowy element ich przygotowania do akcji ratunkowych.

Prasówka 27.01 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Kryminalni z kościerskiej komendy zatrzymali 46-letniego mężczyznę, który groził i zmuszał do określonego zachowania pracowników jednej z placówek bankowych na terenie miasta. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego oraz zakaz zbliżania się do pokrzywdzonych.