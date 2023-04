Prasówka z Kościerzyny 8.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przejazd pociągiem z lat 80. - taka gratka czeka na miłośników kolei w Chojnicach. Zaplanowany jest przejazd z Chojnic do Tucholi, do Człuchowa, do Bińcza i do Kościerzyny przez Czersk oraz z Sępólna Krajeńskiego do Chojnic. Bilety już można kupować w internecie.