Prasówka z marca 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

31.03.2023 r. o godz. 4.30 doszło do zderzenia dwóch samochodów w Kościerzynie. Ranna została jedna osoba, została przetransportowana do kościerskiego szpitala. Mundurowi sprawdzili trzeźwość kierowców. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci, teraz śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku.

W Niedzielę Palmową, 2 kwietnia 2023 r. w Kościerzynie będzie miała miejsce celebracja diecezjalna dla młodzieży. Spotkaniu przewodniczyć będzie biskup diecezjalny Ryszard Kasyna. Co roku tysiące młodych z całej diecezji pelplińskiej przyjeżdża do Kościerzyny, by wziąć udział w tej uczcie duchowej. Celebrują święto, które ustanowił św. Jan Paweł II.

14 rodzin z gminy Stara Kiszewa, które na co dzień zajmują się osobami niepełnosprawnymi, będzie mogło liczyć na pomoc w opiece. I to za darmo.

Pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, z udziałem biskupów, duchowieństwa, rodziny i zaproszonych gości celebrowana była w kaplicy Centrum Edukacyjno-Formacyjnego w Gnieźnie Msza św. z okazji 90. rocznicy urodzin abp. seniora Henryka Muszyńskiego, Prymasa Polski, ordynariusza gnieźnieńskiego w latach 1992-2010. Abp Henryk Muszyński urodził się 20 marca 1933 roku w Kościerzynie, a pięć dni później, w uroczystość Zwiastowania NMP został ochrzczony.

Zwłoki 20-letniego mieszkańca Kościerzyny znalazła przypadkowa osoba we wrześniu 2022 roku. Wszystko wskazuje na to, że młody mężczyzna zmarł 20.08.2022 r. Jego ciało znaleziono w lesie niedaleko Powiatowego Centrum Młodzieży w Garczynie. Sprawę wyjaśniała kościerska policja. Teraz zapadła decyzja co do jej dalszych losów.