Premiera filmu „Pałac” w Łubianie. O patriotyzmie, przyjaźni i trudach II wojny światowej. Ekranizacja upamiętnia partyzantów

Dodajmy, że sceny do filmu kręcono na terenie gminy Brusy, w lasach w okolicy Męcikała i w specjalnie wybudowanym na potrzeby filmu bunkrze na wzór bunkra „Zielony Pałac”. Część kadrów wykonano także w ulubionym miejscu filmowców, czyli w Muzeum - Kaszubskim Parku Etnograficznym we Wdzydzach.

- Film opowiada o losach ludzi z naszego terenu - mówi Piotr Kwidziński, jeden z uczestników spotkania w Łubianie. - W Męcikale zginął m.in. Józef Dorawa, mieszkaniec Skorzewa. Podczas rozmowy z aktorką dowiedzieliśmy się, że w produkcji wystąpili aktorzy - amatorzy, którzy nie wzięli honorarium za swoją pracę. Była to dla nich można powiedzieć - ważna misja. To bardzo cenna inicjatywa i uważam, że film był wspaniale zrobiony. Część scen była kręcona we Wdzydzach. Co ważne, film opowiada o trudnej historii Kaszub. Był ciekawy motyw zdrady i relacje polsko niemieckie i kaszubsko-kaszubskie. Ważny temat, ale też trudny, to wątek młodego człowieka, który zdradził, ale cierpiał całe życie z tego powodu. Tak naprawdę nie wiadomo, jak my byśmy się zachowali w podobnej sytuacji. Pamiętajmy, że były to osoby torturowane przez gestapo, które też bały się o swoje rodziny.