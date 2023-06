Procesja Bożego Ciała 2023 w Nowych Polaszkach. Tłumy wiernych wzięły udział w uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ZDJĘCIA

Boże Ciało w Nowych Polaszkach

Procesja Bożego Ciała w Nowych Polaszkach zgromadziła tłumy parafian. Przeszła ulicami wsi, wyruszając po mszy świętej, która odbyła się o godzinie 13 w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny. Na trasie mieszkańcy przygotowali tradycyjnie cztery ołtarze. Jak podkreślają księża, święto jest okazją do wyrażenia świadectwa wiary i przynależności do Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, a także zaproszeniem go do swoich domów. Uroczystość w Nowych Polaszkach tradycyjnie uświetniła Orkiestra Dęta LinStarT.