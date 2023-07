Przegląd prasy 1.07.2023 Kościerzyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

Trzeci dzień Open'era potwierdził regułę, że na festiwalu musi co najmniej raz padać deszcz. Pierwszym występem tego dnia był Kuban, a na scenie głównej zagrała Daria Zawiałow. Dziś ruszył także Talk Stage, na którym podjęto ważne społecznie tematy.

Dramatyczne sceny rozegrały się na Bałtyku. Dwie osoby znalazły się za burtą promu Stena Spirit. 7-letnie dziecko wpadło do wody, za nim rzuciła się 36-letnia matka. Poszkodowanych wyłowiono z wody tuż przed godziną 18:00. Oboje są obywatelami Polski.

Open'er to nie tylko zespoły i wokaliści, ale przede wszystkim festiwalowicze! To oni nadają tempa całemu wydarzeniu i dodają wszystkiemu koloru. Ich stylizacje często są wybitne i niezwykle kreatywne. Oto zdjęcia festiwalowiczów z drugiego dnia Open'era!

Wielu z nas postrzega catering dietetyczny jako zabawną i nie do końca zrozumiałą modę, która - jak z resztą każda - prędzej, czy później przeminie. Nie interesuje nas on, czy też udajemy, że tak jest, bo mamy w głowie myśl, że płacenie komuś za nasze posiłki jest niepotrzebne, czasem nawet uwłaczające dla naszych zdolności, czy poziomu zorganizowania. Ta zła sława przylgnęła do niego niesłusznie: warto przekonać się, jak bezpieczną i wartościową opcją jest dieta pudełkowa.