Przegląd prasy 14.06.2023 Kościerzyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

W powiecie kościerskim turyści znajdą nie tylko liczne jeziora, lasy i rzeki, ale także...duchowe ukojenie. LOT "Serce Kaszub" wydał przewodnik, w którym znalazły się atrakcje turystyki religijnej. Wszystko po to, by osoby, które w wolnym czasie szukają duchowego zaspokojenia znalazły je właśnie na kościerskiej ziemi.

Susza daje się we znaki wszystkim. Usychają uprawy, kwiaty, trawniki. Mimo to kolejne gminy apelują do mieszkańców o zaprzestanie podlewania i wprowadzają zakazy. Sytuacja jest tak dramatyczna, że może się okazać iż wody zabraknie dla ludzi, albo też do gaszenia pożarów.