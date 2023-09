Przegląd prasy 14.09.2023 Kościerzyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

Rozpoczęły się zapisy do drugiej edycji Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych w Kościerzynie – sezon 2023/2024! Decyduje kolejność zgłoszeń, a maksymalna ilość drużyn biorących udział w Lidze to 12 zespołów.

Ministerstwo Cyfryzacji i lokalni politycy apelują do organów prowadzących szkoły podstawowe o składanie wniosków w rządowym programie. Do rozdysponowania jest niemal pół mln komputerów. Tymczasem cały czas jest jeszcze niemal 5 tys. szkół, które ich nie otrzymały, bo do ministerstwa nie dotarły dokumenty. w Pomorskiem to 148 placówek.