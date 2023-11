Przegląd prasy 16.11.2023 Kościerzyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W Kościerzynie doszło do zgwałcenia 17-latki, która została zaatakowana na ulicy Przemysłowej, gdy szła na poranne praktyki. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję, 28-latek już usłyszał zarzut. Do zdarzenia doszło 12.11.2023 r. ok. godz. 5.