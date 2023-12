Przegląd prasy 22.12.2023 Kościerzyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

Instytut Meteorologi i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pogodowe dla całego województwa pomorskiego. We wszystkich powiatach obowiązuje drugi stopień zagrożenia spowodowanego silnym wiatrem. Podmuchy wiatru mogą osiągnąć nawet 100 km/h!

Do 31 grudnia 2023 r. mieszkańcy Kościerzyny mają czas, by zgłosić swoje uwagi dotyczące modernizacji parku przy ul. 8 Marca. Miasto przedstawiło koncepcję i czeka na opinie. Zobaczcie, jak będzie wyglądało to miejsce.

W atmosferze świątecznej solidarności, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie włączyli się w akcję charytatywną pn. "Niebieski Mikołaj". Tym razem ich wsparcie trafiło do rodziny z Rodzinnego Pogotowia Opiekuńczego.