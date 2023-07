Przegląd prasy 25.07.2023 Kościerzyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

W Polsce sezon na burze trwa zazwyczaj od kwietnia do września, choć również i w późniejszych miesiącach, zwłaszcza wczesną jesienią, można obserwować te ciekawe, choć niebezpieczne zjawiska pogodowe. 24 lipca 2023 roku nad Pomorzem przeszła burza. Nasi czytelnicy przesłali nam mnóstwo zdjęć, a wśród nich pani Magdalena Karczewska, która w Lubaniu uchwyciła wał szkwałowy,

Trzy wypadki w trzy dni. Policjanci z Kościerzyny wyjaśniają okoliczności zdarzeń drogowych do jakich doszło w Nowym Klinczu, Wielkim Klinczu i Będominie. Do szpitala trafiły trzy osoby. Jedna miała 2 promile alkoholu.

Niszczycielskie pożary w Grecji nadal trwają. Część polskich biur podroży anulowało wycieczki na Rodos zaplanowane na poniedziałek i wtorek 24-25 lipca 2023, inne oferują darmową zmianę terminu lub vouchery. Sprawdziliśmy najnowsze komunikaty. Przekonajcie się, co teraz będzie z wakacjami all inclusive na ogarniętej pożarami wyspie Rodos. Co na ten temat piszą internauci?