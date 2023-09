Przegląd prasy 28.09.2023 Kościerzyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

Nadchodzący wraz z jesienią chłód może skutecznie ostudzić zapał niejednego podróżnika. Na szczęście jest na to sposób! Na świecie istnieje mnóstwo lokalizacji, w których letnie temperatury trwają cały rok – jedną z nich jest przepiękna wyspa na terytorium Indonezji. Planujesz egzotyczny urlop na Bali? Oto 9 cudów wyspy, w których zakochasz się bez pamięci.

Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym.