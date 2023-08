Przegląd prasy 30.08.2023 Kościerzyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

Biwakujący na jednym z łebskich kempingów wymyślił, jak oszczędzić na ładowaniu swojej tesli. Samochód wstawił do... namiotu i podpiął do przyłącza, za które płaci się na polu kempingowym ryczałtem. Jest to zabronione regulaminem kempingu, który do tego oferuje przyłącza do ładowania „elektryków”. Nie mieszczące się w namiocie, wystające auto szybko zostało zauważone przez pracowników pola, rodzina biwakowiczów – wyrzucona. Zemścili się negatywną opinia w internecie, stwierdzając, że pracownicy zaglądają do namiotów pod nieobecność biwakujących.