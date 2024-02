Przegląd prasy 6.02.2024 Kościerzyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

Co roku w Polsce kolejne osoby uznaje się za zaginione, z wieloma z nich rodziny nie mają kontaktu już od wielu lat. Wśród zaginionych są także osoby z województwa pomorskiego. W poniższej galerii znajdziecie zaginione kobiety z naszego regionu, z niektórymi z nich kontakt urwał się, gdy były jeszcze nastolatkami lub dziećmi. Poszukiwaniem takich osób zajmuje się fundacja ITAKA, która realizuje swoją misję od 1999 roku. Może mijasz zaginioną osobę na ulicy lub spotkałeś ją w autobusie, tramwaju lub sklepie? Zajrzyj do naszej galerii, a gdy kogoś rozpoznasz, koniecznie skontaktuj się z fundacją ITAKA.

Blunt bob to fryzura dla każdej z was. Najważniejsze w niej jest odpowiednie cięcie. To właśnie dzięki niemu można wyrównać proporcje twarzy i sprawić, że włosów będzie się wydawało więcej. Jest również łatwa w stylizacji i rewelacyjnie wygląda z przedziałkiem na środku. Fanką tej fryzury jest Małgorzata Foremniak.

Prokuratura Rejonowa w Kościerzynie umorzyła śledztwo w sprawie wójta gminy Karsin. Zawiadomienie złożył jeden z mieszkańców. Chodziło m.in. o przekroczenie uprawnień.

W sobotę policjanci z Kościerzyny zatrzymali 37-letniego mieszkańca powiatu kościerskiego, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania. Za to przestępstwo grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Dyżurny kościerskiej komendy otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym, do którego doszło w Kościerzynie na ul. Piechowskiego. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 27-letni kierujący citroenem na przejściu dla pieszych potrącił 33-letnią pieszą, która z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.