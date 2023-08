Przegląd prasy 8.08.2023 Kościerzyna. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Kościerzyny

O tej inwestycji mówi się już od dawna. O ile dworzec kolejowy przed laty przeszedł całkowitą modernizację, to jednak nie wszystkie plany związane z rewitalizacją udało się zrealizować. Chodzi o tunel, który miał połączyć dwie części Kościerzyny oddzielone torami.

Wielewski Turniej Gawędziarzy okazał się wakacyjnym hitem. Gawędziarze z Kaszub, Kociewia i Rzeszowszczyzny przybyli do gminy Karsin, by bawić, wzruszać i skłaniać do zadumy publiczność wyjątkowymi tekstami. Przede wszystkim jednak pokazali, że słowo ma moc!