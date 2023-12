Przegląd prasy Kościerzyna 1.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie poszukują sprawcy uszkodzenia samochodu mini cooper. Do zdarzenia doszło w nocy z 1 na 2 września 2023 roku około godziny 22.50 na jednym z parkingów w Kościerzynie. Jeśli rozpoznajesz osobę, której wizerunek został zarejestrowany na monitoringu, zadzwoń na policję.

30 listopada 2023 roku po dwóch latach oczekiwań, nowy dworzec Gdańsk Wrzeszcz został oddany do użytku mieszkańców i podróżnych. Pierwsi użytkownicy mogli go "przetestować" już od godziny 8 rano. Jak się prezentuje nowo otwarty budynek? Mamy zdjęcia!

Zawód policjanta to wyjątkowa profesja. Wymaga wiele poświęcenia, ale daje też ogromną satysfakcję, szczególnie w sytuacji, kiedy ratuje się ludzkie życie. Wie o tym doskonale kryminalny kościerskiej komendy, który uratował 60-latka. Mężczyzna leżał w zaspie śnieżnej i nie mógł się wydostać. Funkcjonariusz udzielił pomocy, zadzwonił po służby, mężczyzna cały i zdrowy trafił do miejsca zamieszkania.

Prasówka 1.12 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

Złote gody są nie tylko okazją do świętowania piękna długotrwałego związku, ale także do wyrażenia wdzięczności za wspólne chwile, dobre i złe oraz do złożenia sobie wzajemnych obietnic na kolejne lata razem. W gminie Liniewo małżonkowie świętowali piękne jubileusze!