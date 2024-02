Przegląd prasy Kościerzyna 12.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

W Starej Kiszewie odbyły się Mistrzostwa ministrantów rejonu kościerskiego oraz Mistrzostwa parafii Stara Kiszewa w piłce nożnej halowej. To była ciekawa rywalizacja, a uczestnicy nie kryli zadowolenia.

Smutna wiadomość obiegła powiat kościerski. W wieku 83 lat zmarł Eryk Klatt, znany przedsiębiorca, założyciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego UNIBUD z siedzibą w Wielkim Klinczu. Był ceniony również za wsparcie lokalnych inicjatyw, sportu i kultury. Nigdy nie odmawiał wsparcia potrzebującym.

To był niezapomniany dzień! Choć pogoda nie sprzyjała, to uczestnikom dopisywał humor, a uśmiech nie schodził z twarzy. Walentynki w schronisku dla zwierząt w Kościerzynie to był strzał w dziesiątkę.