Przegląd prasy Kościerzyna 12.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Bezstresowe dzwonki w Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie stały się hitem. Zamiast dźwięku jak do pożaru o przerwie uczniów informuje muzyka Vivaldiego. Co ciekawe, dzieci opuszczają klasy już bez krzyku.

Policjanci i przedstawiciele zarządu dróg spotkali się w Kłobuczynie, gdzie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło dwóch młodych mężczyzn. Eksperci oceniali m.in. stan drogi i oznakowanie.

Prawie 240 uczniów z powiatów kartuskiego i kościerskiego odebrało stypendia marszałka województwa pomorskiego. Uroczysta gala w Kartuzach była okazją do nagrodzenia utalentowanych uczniów, ale też pogratulowania ich nauczycielom i dyrektorom.

Prasówka 12.10 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

