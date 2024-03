Przegląd prasy Kościerzyna 13.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Śmiertelny wypadek na trasie Wygoda – Zdroje. Jego przyczyny badają policjanci z Bytowa, którzy szukają informacji i nagrań z miejsca zdarzenia. Do tragedii doszło 8 marca 2024 na drodze krajowej numer 20. - Prosimy o kontakt wszystkich, którzy na swoich rejestratorach mają zapisany moment tego zdarzenia i poprzedzające go chwile - apeluje mł. asp. Damian Chamier Gliszczyński.

Prasówka 13.03 Kościerzyna: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Kościerzynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Maksymilian Plutowski z Kościerzyny ma zaledwie 18 lat, ale jego zdjęcia zachwycają. Widać na nich ciekawość świata i wrażliwość. Fotograficznego bakcyla załapał przed trzema laty, kiedy to w jego ręce trafił stary aparat. Po kilku zdjęciach przepadł. Fotografuje architekturę, ludzi, przyrodę a także jedzenie. Jak podkreśla, niepozorne miejsca mogą kryć w sobie ogromny potencjał. I on go odkrywa. Z pewnością będzie o nim głośno. Przeczytajcie rozmowę z Maksymilianem Plutowskim.