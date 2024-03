Przegląd prasy Kościerzyna 15.03.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Kościerzynie

Mieszkańcom Małego Klincza i okolic od wielu dni sen z powiek spędzają plany jednego z inwestorów, który w tej okolicy chciałby produkować brykiet tekstylny. Wystąpił do gminy o wydanie stosownych opinii i zezwoleń. Na to nie ma zgody miejscowych, którzy obawiają się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Dlatego też zbierają podpisy, by powstrzymać kontrowersyjną inwestycję i nie dopuścić do powtórki z Kamieńca.

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.

Gdy w jamie ustnej powstaje nadżerka lub owrzodzenie, nie można jej lekceważyć. Choć afty to często niegroźne ranki po urazach, mogą też tworzyć się z innych przyczyn. Gdy zmiany są bolesne zmian, mogą być związane z opryszczką, a wirus ten może roznieść się po organizmie. Zobacz, jakie leki na afty stosować i jakie są skuteczne sposoby domowe.